Чебоксары, 27 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. На чебоксарской метеостанции впервые в этом сезоне опустился до отметки — 6,5 градусов мороза. Впору доставать шапку и варежки: началась метеорологическая зима. В эти выходные, 29−30 октября, появится снежный покров, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Март 2016 года. Чебоксары

В прошлом году метеорологическая зима наступила 7 ноября, в 2014 году — 17 октября. Нормой начала климатической зимы считается предпоследний день октября. Так что нынче зима на недельку «поторопилась», считает синоптик-любитель.

Существенного потепления в ближайшие дни уже не предвидится. Согласно последним прогнозам численной модели GFS, на этой неделе снегопады в Чувашию принесет циклон из Северной Атлантики, центр которого 30−31 октября расположится над Центрально-Черноземным районом России. В республике первый снег раньше других увидят жители Алатыря. Именно с южных районов в предстоящее воскресенье, 30 октября, начнет сказываться влияние холодного фронта. Затем осадки доберутся и до Чебоксар. В связи с этим на дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица.

Предполагается, что атмосферный вихрь будет кружить несколько дней, затем ему на смену придет новый североатлантический циклон. Поэтому снегопады будут продолжаться практически всю следующую неделю. Одновременно с этим начнет понижаться и температура воздуха. Если в первые снежные дни она будет составлять около ноля градусов, то к 6 ноября в дневные часы ожидаются морозы −3…−8 градусов мороза.

Согласно предварительным данным, за две недели в Чебоксарах может выпасть месячная норма осадков и установится снежный покров высотой до 10 сантиметров.