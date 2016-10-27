Москва, 27 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. На востоке Москвы после совместного распития стеклоомывателя скончались 2 человека — мужчина и женщина. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Трагедия произошла в среду, 26 октября, в одной из квартир по ул. Суздальская.

«Найдены тела 40-летнего мужчины и 58-летней женщины, которые, по предварительным данным, умерли от отравления после распития незамерзающей жидкости для автомобилей», — сообщил источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.