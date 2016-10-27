Ижевск, 27 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Государственный долг Удмуртии в течение месяца увеличился на 8 млрд рублей или на 17,7%. По состоянию на 1 октября 2016 года, объем долговых обязательств республики составил 53,107 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

ИА REGNUM Инфляция

В течение месяца в структуре долга неизменной осталась сумма средств, заимствованных в кредитных организациях и иностранных банках — 20,591 млрд рублей. Однако за счет роста объема госдолга, доля коммерческих кредитов в структуре задолженности сократилась с 45,6% в сентябре до 38,7% в октябре.

Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составила 21,365 млрд рублей или 40,2% в структуре госдолга региона. В течение месяца объем бюджетных кредитов вырос на 3 млрд рублей или на 16,3%.

Кроме того, в сентябре значительно вырос объем государственных ценных бумаг Удмуртии — на 5 млрд рублей или 81,3%. В структуре долговых обязательств доля ценных бумаг увеличилась с 13,6% в сентябре до 20,9% в октябре и составила 11,15 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным в бюджет республики в сентябре текущего года, планируемые параметры составят по доходам 66,2 млрд рублей, по расходам — 70,5 млрд рублей. Дефицит бюджета — 6% от расходной части. Таким образом, объем долговых обязательств республики превысил 80,2% доходов республиканского бюджета.

По информации Минфина Удмуртии, в сентябре была проведена работа по снижению процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях, в результате ставка по кредитам снижена с 13,3% до 12,0% годовых. «В сентябре 2016 года осуществлен выпуск государственных ценных бумаг Удмуртии сроком на 10 лет в сумме 5 000 млрд рублей. Указанные средства 4 октября 2016 года были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов», — подчеркнули в министерстве. Ведомство приводит объем госдолга по состоянию не на начало месяца, а на 5 октября, и он составляет 47,707 млрд рублей. Затраты на обслуживание такого объема долговых обязательств составили 2,508 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Удмуртия готовится взять коммерческий кредит для покрытия дефицита бюджета.

Планируется привлечь 15 невозобновляемых кредитных линий в размере 500 млн рублей каждая сроком на 36 месяцев. Процентная ставка составит 13% годовых.