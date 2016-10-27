Москва, 27 октября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Нефтегазовый сектор Российской Федерации (РФ) существенно не пострадал от ограничительных мер США и Евросоюза, введенных против Москвы из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Moody's.

Arne Hückelheim Добыча нефти

По мнению экспертов, в 2017 году российским компаниям, испытывающим повышенные потребности в капитальных затратах, удастся сохранить хороший уровень ликвидности на фоне слабого рубля и низких производственных затрат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении России были введены весной 2014 года после возврата Крыма в состав РФ. В июле текущего года ограничительные меры продлили на 6 месяцев, до января 2017 года.

Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.