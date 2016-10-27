Красногорск, 27 октября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В ночь на четверг, 27 октября 2016 года, в Московской области выпал первый существенный снег, окутавший осенний пейзаж муниципалитетов Подмосковья. Жители региона по традиции поделились своими впечатлениями с друзьями и знакомыми в социальных сетях, в том числе в приложении для смартфонов Instargam, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы sun_natka_sun Только недавно я очень хотела снега, ну вот мне и снег с грязью под ногами

«Только недавно я очень хотела снега, ну вот мне и снег с грязью под ногами. Всем лучей добра», — комментирует увиденное утром пользователь социальной платформы sun_natka_sun.

«Сколько восторга по дороге в садик!» — описывает свои эмоции жительница поселка Глебовский Московской области с именем ali_seli.

Скриншот со страницы ali_seli Сколько восторга по дороге в садик!

«Первый снег в Реутове!!! Очень ждала!!!» — пишет пользователь Instagram _marianna.mironova222_

Первый снег в Реутове!!! Очень ждала!!! — Скриншот со страницы Instagram marianna.mironova222

«Не то чтобы я ждала зимы так рано, но снег из этих окон смотреть определенно замечательно», — комментирует погоду marie_dit.

Скриншот со страницы marie_dit Не то чтобы я ждала зимы так рано, но снег из этих окон смотреть определнно замечательно

Напомним, ранее жители Подмосковья активно делились впечатлениями в социальных сетях от другого природного явления — града, прошедшего в регионе в конце августа. Тогда на дачные участки, улицы городов, а также, к ужасу автомобилистов, на капоты и крыши машин, выпали крупные градины размером, превышающим порой несколько сантиметров.

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