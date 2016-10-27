Тамбов, 27 октября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Тамбове нет горячего водоснабжения 40 многоэтажных домах. При этом в некоторых многоэтажках воды нет уже три-четыре месяца. Как сообщили вице-мэр Юрий Дубовик, ремонтные работы пока на объектах проводить сложно, так как большинство бригад направлены на устранение порывов на квартальных теплосетях, из-за которых в дома не приходит отопление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без воды

«Определенная напряженность с горячей водой, действительно, существует. Ее нет в 40 домах города. В настоящий момент мы не можем проводить работы на этих объектах, поскольку все рабочие ресурсы направлены на то, чтобы вернуть тепло в те дома, которые были отключены из-за порывов на квартальных сетях. Сегодня это первостепенная задача», — цитирует вице-мэра портал «Новый Тамбов».

При этом сейчас в городе примерно 14 порывов.

ИА REGNUM напоминает, что 26 октября мэр Тамбова Юрий Рогачев доложил городским депутатам о том, что отопление поступило во все дома. Речь идет о первичном пуске тепла, при этом глава городской администрации не стал отрицать, что несколько домов в городе действительно не отапливаются из-за аварий.

Отопительный сезон в Тамбове стартовал 10 октября. В мэрии отмечали, что хоть ситуация благодаря проведенным летом работам улучшилась, безаварийного пуска ожидать не стоит — в городе высокая повреждаемость квартальных сетей. К слову, по данным на лето 2016 года, 54% всех теплосетей в городе нуждалось в замене. На это требуется не менее 2,8 млрд рублей.