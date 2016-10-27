Якутск, 27 октября, 2016, 10:36 — ИА Регнум. В Якутии в сентябре цена автомобильного топлива в среднем составляла 46,42 рубля, и её снижение по сравнению с декабрём прошлого года совсем незначительно — на 40 копеек. «Это парадоксы российской экономики! У нас практически никогда продавцы не снижают цены», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов стабильность отпускной стоимости топлива на фоне снижения оптовых цен в России за сентябрь на 8,7%.

Бензин

Читайте также: На Чукотке торгуют самым дорогим бензином в России

Эксперт также пояснил: «Для объяснения такой несуразицы придумают столько отговорок и объяснений, что запутают всякого. У нас монополизированная государственно-олигархическая экономика. Поэтому, если президент России решит снизить цены на бензин, так оно и будет».

Юрий Данилов напомнил, что даже в Туркмении цены на бензин и газ внутри страны стоят намного дешевле, чем в России, не говоря уже об Объединённых Арабских Эмиратах.

Отметим, что средняя стоимость автомобильного топлива АИ-92 в Якутии в январе 2015 года составляла 44,1 рубль, в декабре 2015 года — 46,55 рублей. В сентябре-2016 якутяне в среднем платили за этот вид бензина 46,31 рубль, за АИ-95 — 47,29 рублей, за дизтопливо — 46,94 рубля. Средняя стоимость автомобильного топлива в республике составила 46,42 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия замыкает тройку городов России с самым дорогим безином. Лидерство республика уступила только Чукотке и Магадану, которые возглавили федеральный топ по ценам на бензин.

Читайте также: Якутск вошел в тройку городов с самым дорогим бензином