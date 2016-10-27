Красногорск, 27 октября, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Столичные аэропорты «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» работают в штатном режиме, несмотря на выпавший снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах воздушных гаваней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

«Аэропорт «Домодедово» работает в штатном режиме как в настоящий момент, так и в минувшие сутки. Несмотря на погодные условия в некоторых районах Московского региона, ограничения на вылет и прилет воздушных судов отсутствуют. Изменений в расписаний, связанных с метеорологическими условиями, нет», — заявили в пресс-службе аэропорта, отметив, что воздушная гавань заранее провела комплексную подготовку спецтехники и оборудования для работы в сложных погодных условиях.

Представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево», в свою очередь, сообщил, что воздушная гавань также работает штатно. «Иных оснований нет», — заявил сотрудник аэропорта.

Аэропорт «Внуково» также принимает и отправляет рейсы штатном режиме, сообщил представитель аэропорта.

Напомним, зима надвигается на Центральный федеральный округ РФ. С 26 по 31 октября под влиянием северо-западного циклона в округе ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ветер с порывами 12−17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы. Снег уже выпал в Москве и области в ночь на 27 октября.