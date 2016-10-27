Вашингтон, 27 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. США активно участвуют в делах Большого Ближнего Востока, который включает в себя в том числе Персидский залив, Северную Африку, Африканский Рог, а также Афганистан, на протяжении более сорока семи лет. Внешнеполитический истеблишмент США, по всей видимости, готов вмешиваться в дела региона еще на протяжении по меньшей мере лет пятидесяти, несмотря на то, что стратегические цели Вашингтона в лучшем случае неясны, а способность Белого дома достигать цели, которые не сводятся к краткосрочным военным успехам, оказалась недостаточной, пишет Кристофер А. Пребл в статье для National Interest.

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Официальные лица США добились активного присутствия в Персидском заливе в 1979 году, после свержения режима Шаха в Иране, вторжения Советского Союза в Афганистан. Впоследствии, отмечает автор, были предотвращены наихудшие сценарии — падение Дома Сауда, победа СССР в Афганистане и получение Саддамом Хусейном доступа на нефтяные месторождения Кувейта. Однако в памяти американцев сохранились только трагедии и неудачи, начиная от теракта в Бейруте и перестрелки в Могадишо, до более недавних провалов в Ираке и борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во всех этих случаях именно на военнослужащих, которые оказались в этом сложном регионе, ложилась ответственность за эти трагедии. Будь то взрывы в казармах миротворцев в Бейруте в 1983 году, инцидент с фрегатом «Старк» в 1987 году или многие другие, всегда находился местный военный командующий, который, как оказывалось, сделал недостаточно для предотвращения нападения. При этом гражданские официальные лица всегда избегали ответственности.

Автор обращает внимание, что даже добившись очевидных военных побед, США не могли достигнуть устойчивых стратегического успеха. В частности, операция «Буря в пустыне», возглавляемая США, целью которой было выдавить силы Ирака из Кувейта, показывается как победа настолько решительная, что она проложила путь к последующим военным вмешательствам США. Однако Джордж Буш-младший, который иногда поддавался минутам эйфории, признавал все-таки в своем дневнике, что война так и не смогла привести «к чистому концу».

В Ираке США создали условия, способствующие дальнейшему насилию и большему хаосу. Через 12 лет после «Бури в пустыне» в ходе второй иракской войны кровавый тиран был смещен, но страна превратилась в сумасшедший дом. Подобным образом, благодаря осуществленному на отлично плану «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была выдавлена из Афганистана, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — из власти в Кабуле, однако за этим не последовало ни мира, ни порядка.

Тем не менее целый ряд официальных лиц в администрации Буша-младшего, внешнеполитических элит, а также экспертов от «ястребов» по-прежнему считает, что США одержали победу в Ираке, а в Афганистане ее еще можно добиться. Их вера в эффективность военной силы США столь же сильна сейчас, как и тогда, когда журналист Чарльз Краутхаммер в 2002 году заявил, что «Афганистан продемонстрировал, что Америка обладает как силой, так и волей сражаться, и что когда она идет на это, она побеждает».

Из этого логически следует заключение, которое очевидным образом прослеживается в риторике вокруг большого числа провалов США. Получается, что Вашингтон не добивается своих целей потому, что у него не хватает воли к победе.

К сожалению, заключает автор, не все так просто. Каждому уже должно быть понятно, что еще большее число военнослужащих, направленных на Ближний Восток, не помогут исправить пороки региона. Бессмысленно прилагать больше усилий, если следуешь полному недостатков плану.