Астрахань, 27 октября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. За последние три года государственный долг Астраханской области уверенно растет. Впервые установленную бюджетным законодательством предельную норму — 100% от доходов регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений объем госдолга превысил в 2014 году. К началу 2015 года этот показатель достиг, по данным Минфина РФ, 24,5 млрд рублей. А на 1 января 2016 года долг составил 26,1 млрд рублей или 111,4% к доходам бюджета Астраханской области. Такие данные накануне на заседании Кабинета министров озвучил министр финансов Виталий Шведов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 27 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На начало следующего года прогнозируемый объем долга Астраханской области составит уже 30,7 млрд рублей. Между тем, глубже лезть в долговую яму регион не намерен. Как доложил глава регионального Минфина, таким же он должен остаться на 1 января 2018-го и 1 января 2019-го года.

В настоящее время правительство Астраханской области планирует бюджет на три года вперед. Основной задачей долговой политики региона на этот период станет стабилизация объема долга на уровне, сложившемся на 1 января 2017 года, с последующим снижением в течение трех лет до экономически безопасного уровня — не более 50% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Читайте также: Астрахань снова лезет в долги

В Астрахани увеличат объем затрат на образование и культуру

Было отмечено, что даже в условиях сокращения налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета неизменный объем долга все равно становится величиной в процентном соотношении возрастающей. С целью сокращения размера расходов на обслуживание долга Астраханской области проводится работа по замещению долговых обязательств перед кредитными организациями на бюджетные. Так, по состоянию на 1 октября 2016 года в структуре долга доля бюджетных кредитов составляет 44,8%, в то время как год назад эта величина составляла 24,2%.

Основным направлением налоговой политики Астраханской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов станет повышение эффективности налоговой системы. Одновременно правительство Астраханской области планирует проводить налоговое стимулирование инвестиций, антикризисные налоговые меры, а также повышать эффективность системы налогового администрирования.

Общий объем доходов бюджета Астраханской области в 2015 году составил 30,86 млрд рублей, 97,3% от уровня 2014 года, налоговые и неналоговые доходы за 2015 год снизились относительно 2014 года на 0,94 млрд рублей и составили 23,44 млрд рублей. Падение продолжилось и в текущем году. Так, объем налоговых и неналоговых доходов составил 20,09 млрд рублей, это на 3,35 млрд рублей ниже уровня 2015 года (85,7%). Ожидаемое неисполнение прогнозных назначений доходов бюджета Астраханской области за 2016 год составит около 4,49 млрд рублей.

Добавим, что за первые шесть месяцев 2016 года доходы бюджета астраханской области составили 13,1 миллиардов рублей, расходы — 15,7 миллиардов. Налоговых и неналоговых платежей поступило 10,3 миллиарда рублей или 42,1% к годовому назначению. При этом общая сумма недоимки в консолидированный бюджет увеличилась на 191,7 миллиона рублей и составила 1,3 миллиарда.

Удельный вес расходов на социальную сферу составил в общем объеме 78,3%. В первую очередь это выплаты заработанной платы бюджетникам, стипендий и пособий гражданам льготных категорий.

Напомним, что бюджет-2016 принимался сложно. Имеющихся тогда средств, согласно расчетам, хватало на полгода. Депутаты проголосовали «за», но с условием подготовки понятного и прозрачного плана первоочередных мероприятий по эффективности бюджетных расходов и работы с налогооблагаемой базой.