Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. После первых снегопадов и заморозков в Санкт-Петербурге продолжится ухудшение погодных условий. Во второй половине дня 27 октября, в период с 15 до 19 часов, начнется усиление порывов юго-западного и южного ветра, сообщили сегодня в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

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Скорость ветра составит до 12−16 метров в секунду. Ситуацию на городских дорогах дополнительно осложнит гололедица.

Сложная ситуация будет и на водной акватории: высота волны в Невской губе Финского залива составит 0,5 — 0,8 метра.

Как сообщают пользователи соцсетей, утро четверга ознаменовалось большим количеством дорожных аварий. Большинство из них, как предполагают очевидцы, вызвано скользкой дорогой, использование не подходящих по погоде летних шин, а также плохой подготовкой водителей к вождению в условиях зимней погоды.

«Госавтоинспекция напоминает, что при наступлении холодов на дорогах водителей может подстерегать ледяной дождь, сильный ветер, метель или внезапно образовавшийся гололед», — сообщает региональное управление ГИБДД и просит водителей соблюдать дистанцию, скоростной режим и проявлять повышенное внимание к ситуации на дороге.