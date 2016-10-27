Барнаул, 27 октября, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Барнауле, на пр. Ленина, провалился асфальт: по данным пресс-службы «Водоканала», коммунальная авария (повреждение канализационного коллектора) произошла еще накануне в 21.00 (местн.).

Сергей Кузьменко Из-за коммунальной аварии в Барнауле перекрыли проспект Ленина

Провал грунта в компании оценен, как незначительный, но для его устранения потребовалось перекрывать часть проспекта Ленина (в районе пересечения с ул. Чкалова). Это и стало причиной утренних 9-бальных автомобильных пробок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября причиной большой загруженности дорог в краевом центре стал сильный снегопад.

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Дорожная техника не справлялась с большим количеством осадков и нечищеные дороги привели к всплеску ДТП. Впрочем, аналогичная ситуация наблюдается и сегодня.