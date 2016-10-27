Бразилиа, 27 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Бразильские ученые приступят к выращиванию в частной лаборатории генетически модифицированных комаров вида Aedes aegypti. Именно эти комары переносят опасные вирусы Зика, Денге и Чикунгунья. Посредством выведенных насекомых специалисты планируют сократить популяцию комаров-переносчиков вирусов на 90%, передает телеканал Globo.

placepic.ru Комары

Модицифированные комары будут передавать своему потомству ген, который приведет к гибели особей до наступления половой зрелости. Выведенных в лаборатории самцов комаров выпустят в места обитания вида для спаривания с самками. При этом сами самцы не кусают человека, соответственно, вирусы переносить не смогут.

Первых модифицированных комаров с нанесенными на них флуоресцентными метками выпустят в окрестностях лаборатории в городе Пирасикаба. Метки позволят ученым наблюдать за ходом эксперимента. Каждую неделю лаборатория может производить около 60 млн комаров.