«Приезд Надежды Савченко носил сугубо пропагандистский характер»
Москва, 27 октября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. «Приезд Надежды Савченко в Москву на дело Клыха и Карпюка не повлиял, а носил сугубо пропагандистский характер», — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, управляющий партнер Центра правовых отношений Иван Хапалин.
«В первую очередь, Савченко ставила перед собой цель моральной поддержки своих соотечественников. Это ей удалось — к процессу было привлечено внимание прессы. Правда, помимо пиар-акции, Надежда Савченко ничем иным на суде и не отметилась. Но, судя по всему, она и не ставила перед собой иной цели. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что ее визит реально мог повлиять на судьбу обвиняемых», — заявил он.
Адвокат пояснил, что приговоры в два десятилетия лишения свободы можно считать типовыми по отношению к известным украинским националистам. При этом, он добавил, что и другие известные фигуры Украины, участвовавшие в войне в Чечне в 1990-е годы на стороне боевиков, могли бы понести уголовное наказание.
«Среди наиболее известных участников боевых действий — лидер УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский, Дмитрий Ярош, Александр Музычко («Сашко Билый»). И Корчинский, и Ярош находятся на свободе и проявляют активность в политической жизни Украины. Кроме того, в участии в боевых действиях в Чечне подозревали и экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Но эти обвинения так и не были доказаны. К слову, сами Николай Карпюк и Станислав Клых не только отрицают собственное участие в боевых действиях в Чечне, но и подчеркивают, что в Чечню в 1990-е годы не ездили ни Дмитрий Ярош, ни Арсений Яценюк. Вместе с тем, если Ярош или Корчинский попали бы в руки российского правосудия, то не исключено, что их также привлекли бы к уголовной ответственности и за участие в боевых действиях в Чечне в середине 1990-х годов», — резюмировал он.
Напомним, 26 октября Надежда Савченко приехала в столицу, чтобы поддержать на судебном заседании двух граждан Украины Карпюка и Клыха, которые являются членами УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорены к 22,5 и 20 годам заключения в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в участии в военных действиях на территории Чечни в 1994—1995 годах. Верховный суд оставил без изменений приговор украинским гражданам.