Москва, 27 октября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. «Приезд Надежды Савченко в Москву на дело Клыха и Карпюка не повлиял, а носил сугубо пропагандистский характер», — заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, управляющий партнер Центра правовых отношений Иван Хапалин.

Иван Шилов ИА REGNUM Савченко

«В первую очередь, Савченко ставила перед собой цель моральной поддержки своих соотечественников. Это ей удалось — к процессу было привлечено внимание прессы. Правда, помимо пиар-акции, Надежда Савченко ничем иным на суде и не отметилась. Но, судя по всему, она и не ставила перед собой иной цели. Поэтому вряд ли можно говорить о том, что ее визит реально мог повлиять на судьбу обвиняемых», — заявил он.

Адвокат пояснил, что приговоры в два десятилетия лишения свободы можно считать типовыми по отношению к известным украинским националистам. При этом, он добавил, что и другие известные фигуры Украины, участвовавшие в войне в Чечне в 1990-е годы на стороне боевиков, могли бы понести уголовное наказание.

«Среди наиболее известных участников боевых действий — лидер УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский, Дмитрий Ярош, Александр Музычко («Сашко Билый»). И Корчинский, и Ярош находятся на свободе и проявляют активность в политической жизни Украины. Кроме того, в участии в боевых действиях в Чечне подозревали и экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Но эти обвинения так и не были доказаны. К слову, сами Николай Карпюк и Станислав Клых не только отрицают собственное участие в боевых действиях в Чечне, но и подчеркивают, что в Чечню в 1990-е годы не ездили ни Дмитрий Ярош, ни Арсений Яценюк. Вместе с тем, если Ярош или Корчинский попали бы в руки российского правосудия, то не исключено, что их также привлекли бы к уголовной ответственности и за участие в боевых действиях в Чечне в середине 1990-х годов», — резюмировал он.

Напомним, 26 октября Надежда Савченко приехала в столицу, чтобы поддержать на судебном заседании двух граждан Украины Карпюка и Клыха, которые являются членами УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приговорены к 22,5 и 20 годам заключения в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в участии в военных действиях на территории Чечни в 1994—1995 годах. Верховный суд оставил без изменений приговор украинским гражданам.