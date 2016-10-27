Москва, 27 октября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. В Китае все идет по плану, несмотря на то, что Китай уже давно является быстроразвивающейся страной с рыночной экономикой. По «плану» проходит и девальвация обменного курса юаня. В период экономического кризиса Китай неоднократно использовал этот инструмент для целей удешевить стоимость своих экспортных товаров, сделав их более конкурентоспособными, а также для целей избежания дефляции, которая может в перспективе стать значительной проблемой для китайской экономики. Однако технология девальвации по-китайски заключается в том, что Народный Банк Китая, являющийся главным регулятором финансовых рынков КНР, сначала планово обесценивает юань, покупая иностранные валюты, а потом снова начинает покупать национальную валюту, повышая ее стоимость. Таким образом, резких скачков валютного курса не происходит.

valutaworld.ru Юань

С начала мая текущего года, когда Китай начал проводить политику «плановой» девальвации, юань обесценился, но потерял в стоимости всего 4,3% по отношению к доллару США. Нужно отметить, что с начала октября 2016 года юань непрерывно снижается к доллару, и за один октябрь текущего года юань «похудел» на целых 1,25% по отношению к американской валюте. На момент написания этой статьи за доллар США дают 6,773 юаня, и похоже, что это еще не предел удешевления китайской валюты.

Девальвация юаня полезна китайскому экспорту

Глава российского правительства Дмитрий Медведев еще в период прошлого экономического кризиса 2008−2009 годов, когда занимал должность президента страны, заявлял, что стоимость национальной валюты должна быть адекватной процессам, происходящим в реальной экономике. В частности, при низкой цене на нефть России нет смысла искусственно поддерживать высокий обменный курс рубля к мировым резервным валютам. А как в Китае? Экономика Китайской Народной Республики, являющейся крупным импортером, а не экспортером нефти, от цены на нефть практически не зависит. Какие процессы в китайской экономике заставляют финансовые власти КНР девальвировать юань?

За девять месяцев 2016 года ВВП Китая вырос на 6,7% в годовом исчислении, а за третий квартал — на 1,8% ко второму кварталу. Россия, находящаяся в периоде спада экономики, пока может только мечтать о таких темпах роста ВВП. Однако КНР в отличие от России не может себе позволить не только экономический спад, но даже темпы роста ВВП ниже 6% в год. Ведь Китай — страна с более чем миллиардным населением, с низким уровнем жизни даже по меркам развивающихся стран, занимает только 80-е место в мире по ВВП на душу населения. Поэтому низкие темпы экономического роста могут стать губительными для реального сектора экономики, привести к закрытию многих предприятий и, соответственно, к резкому росту безработицы и обнищанию населения, а там уже недалеко и до социальных протестов.

Таким образом, в Китае такие темпы роста ВВП оценивают как умеренные, хотя по мировым масштабам рост почти в 7% за девять месяцев является очень высоким. Можно также отметить, что всего шесть лет назад Китай мог похвастаться темпами роста ВВП в 10,4% в год, сейчас таких темпов роста в Поднебесной уже нет. Государственная статистическая служба Китая, комментируя данные по ВВП за девять месяцев, отмечает, что такой рост нельзя назвать «крепким», и в экономике страны пока еще сохраняются существенные факторы неопределенности. Такими факторами, в частности, являются динамика экспорта и импорта.

В сентябре экспорт китайских товаров сократился на 10% в годовом исчислении, а импорт упал на 1,9% (по сравнению с ростом объемов экспорта в августе на 1,5%, а импорт в августе снижался на 2,8%). Сальдо торгового баланса КНР упало на 21% в сентябре, до $42 млрд в долларовом эквиваленте. Данные показывают, что в Китае оживает импорт, прежде всего, сырьевых товаров, что благоприятно, в том числе, для нефтяного рынка и экономик ряда развивающихся и развитых стран. Но слабая динамика экспорта показывает, что в мире наблюдается снижение спроса даже на китайские товары, известные своей дешевизной. А снижение объемов экспорта влечет за собой и не самую лучшую динамику промышленного производства. В сентябре промышленное производство в Китае выросло только на 6,1% в годовом исчислении, несмотря на рост в августе на 6,3%. Таким образом, девальвация юаня этой осенью стала необходимостью для целей стабилизации экономики КНР и оживления роста.

Что китайцу хорошо, то казаху и русскому тоже

Однако возникает вопрос: не окажет ли девальвация юаня негативного влияния на финансовые рынки либо на реальную экономику соседних стран, в частности, России и Казахстана? Но уже ясно, что существенного влияния на валютные и фондовые рынки этих стран девальвация юаня не окажет. В октябре, когда юань подешевел к доллару на 1,25%, российский рубль, наоборот, к доллару подорожал, хотя немного, всего на 0,1%. А казахстанский тенге подорожал к доллару на 0,9%. Рост обменных курсов национальных валют России и Казахстана связан с различными факторами: и с постепенным выходом экономик этих стран из кризиса, и с растущей ценой на нефть (в октябре нефть смеси Brent подорожала на 3,5%, поднявшись выше $52 за баррель). В свою очередь, рост цены на нефть не в последнюю очередь связан с постепенным и пусть пока не очень уверенным, но ростом экономики и объемов импорта в Китае. А девальвация рубля станет благом для китайских экспортеров, значит, и для экономики Китая в целом, простимулировав экономический рост. Чем выше темпы экономического роста в Китае, тем выше спрос на углеводороды и, соответственно, выше цена на нефть. Таким образом, девальвация юаня является благоприятным фактором для российской экономики равно как и для экономики Казахстана, а также других государств-экспортеров нефти.

Стоит отметить, что медленный рост экономики Казахстана и постепенная стабилизация экономики России связаны не только с ростом цены на нефть, но и с тем, что в этих странах еще раньше произошла девальвация национальных валют. Казахстан провел управляемую, хотя и достаточно резкую, девальвацию тенге в 2015 году, что обусловило рост экономики в текущем году. В России рубль в 2015 году обесценился по рыночным причинам: из-за обвала цены на нефть. Однако низкая стоимость рубля по отношению к мировым валютам оказалась благоприятной для экспортеров и способствовала также развитию импортозамещения, оказавшись драйвером будущего роста. В Китае любят и умеют учиться, особенно на мировом опыте. Безусловно, опыт соседних стран принимается во внимание китайскими властями.

США боятся вмешиваться в китайские дела

А что означает девальвация юаня для развитых стран? Ведь повышение конкурентоспособности китайской экспортной продукции в первую очередь наносит удар по экспортерам аналогичной продукции из развитых стран, таких как: США, Япония и развитые страны Евросоюза. Безусловно, это негативный фактор для корпораций, чьи товары конкурируют с китайскими, причем не всегда успешно. Например, недавно вышедший отчет Apple показал, что за 2016 финансовый год чистая прибыль американского технологического гиганта упала на 14,4%, а выручка снизилась на 7,7%. И в падении выручки достаточно значимую роль сыграло как снижение спроса на iPhone в Китае, так и тот факт, что Apple была вынуждена снизить цену на свой флагманский продукт в четвертом квартале именно для того, чтобы повысить его конкурентоспособность по сравнению с дешевыми китайскими смартфонами. А девальвация юаня только повысит конкурентоспособность китайской продукции и создаст проблемы ее импортным аналогам.

Власти США с тревогой смотрят на экономическую экспансию Китая по всему миру. Ведь чем раньше выйдет экономика КНР из кризиса, тем более агрессивно Китай начнет не просто инвестировать за рубежом, но и фактически «брать на содержание» некоторые страны, которые не в состоянии расплатиться по огромным государственным долгам. Такие страны как Аргентина, Парагвай, Венесуэла почти полностью зависят от Китая как крупнейшего кредитора. Не говоря уже об огромной зависимости от Китая Северной Кореи и о том, что по китайскому пути («рынок плюс социалистическое правительство») идут такие страны, как Вьетнам и Лаос. Китай благодаря своей экономической экспансии уже давно вышел за пределы статуса «региональной державы».

Однако США предпочитают молча наблюдать за экспансией этой быстроразвивающейся страны, не мешая ей. Ведь Китай также является крупнейшим кредитором самих США, владея значительным пакетом государственных облигаций этой страны. И при возникновении существенной напряженности в отношениях с США Китай может продать на бирже свой пакет, что взвинтит доходность по облигациям США до заоблачного уровня и приведет к банкротству этой страны, а также потянет за собой обвал доллара и кризис всей мировой экономики. В Китае прекрасно понимают, что, являясь крупнейшим кредитором США, они обладают мощным финансовым оружием, которое, при его применении, может стать неким аналогом ядерного взрыва для всей мировой экономики. Поэтому в Китае придерживаются конфуцианского принципа «недеяния» в отношении управления долгом США.

Китай отношений с Америкой не обостряет, по-прежнему ведет эффективные торговые отношения и со Штатами, и с их ближайшими союзниками Японией и Евросоюзом. Однако в области политики и военной сфере Китай все больше сближается с Россией. Кроме того, прочные торговые отношения со многими европейскими странами фактически сильно влияют на позицию Европы в отношении соглашения о «трансатлантическом партнерстве» с США (TTIP). Европа теперь не сильно стремится к подписанию этого соглашения даже не потому, что обеспокоена своим суверенитетом (он давно утрачен), а потому, что опасается разрыва торговых отношений с Китаем. Укрепление китайской экономики после девальвации юаня может в будущем еще больше укрепить позиции Китая в Европе и его влияние на экономику США.