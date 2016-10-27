Детройт, США, 27 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Компания Subaru отзовет более 100 тыс. автомобилей в США из-за технической неисправности газотурбинного нагнетателя воздуха, которая может привести к возгоранию, сообщает 27 октября Associated Press.

carrrsmag.com Subaru Legacy

Subaru отзовет модели Legacy и Outback, произведенные с 2007 по 2009 год, включая Subaru Impreza, произведенную с 2008 по 2014 год, и модель Subaru Forester, выпущенную в период с 2009 по 2013 год.

Все перечисленные модели оснащены газотурбинным нагнетателем воздуха, который может перегреться, расплавиться и загореться из-за неисправности реле управления.

Представители Subaru заявили, что на данный момент зафиксировано два случая возгорания газотурбинного нагнетателя воздуха. Информация о пострадавших не поступала.

Автомобили будут отремонтированы за счет компании Subaru. Представители Subaru пока не сообщили о дате начала отзыва автомобилей.