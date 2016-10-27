Хабаровск, 27 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Транспортный коллапс в Комсомольске-на-Амуре: водители отказались работать, потому, что им не платят зарплату, власти обвиняют работников в нечестности, частники ликуют Арбитражный суд рассматривает дело о банкротстве муниципального перевозчика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

В Комсомольске-на-Амуре в среду, 26 октября на линию в положенное время вышли только четыре муниципальных автобуса. Уведомление о невыходе на работу в связи с хронической невыплатой заработной платы накануне подписали около 100 работников предприятия. Водители МУП ПАТП-1, как и положено по закону, уведомили об этом руководство предприятия.

Причиной протеста водители указали систематическую невыплату заработной платы: ее коллектив не видел ни в августе, ни в сентябре.

Городские власти в спешном порядке бросились «закрывать» образовавшуюся брешь частниками, водители возмущены.

«У частников нет лицензионной карты. Их выход на линию незаконен, нас за это штрафуют, водителей на 5 тысяч, предприятие на 30, а частникам, получается, можно?!», — цитирует водителей муниципального автотранспортного предприятия«ДВ-хаб».

Водители сообщили, что дирекцию ПАТП-1 буквально атакуют представители частных перевозчиков, в надежде поживиться в связи с освободившимися маршрутами.

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Между тем, Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает дело о банкротстве МУП ПАТП — 1: предприятие накопило непосильную долговую нагрузку. Долги компании — перед работниками, поставщиками, по налогам и прочим обязательствам превысили 119 миллионов рублей.

На встрече с коллективом предприятия представители городских властей главными виновниками всех бед МУП ПАТП-1 назвали водителей.

По словам представителя мэрии, курирующего транспортную отрасль, Виктора Лысенко, «водители присваивают половину выручки себе».

«Заведено уже два уголовных дела по этому поводу», — уточнил Лысенко.

При этом, и директор предприятия-банкрота, и представители мэрии утверждали, что «подворовывают выручку все работающие водители». Это вызвало возмущение собравшихся: водители потребовали доказательств. Представители муниципалитета сослались на то, что у частников выручка больше.

Водители объяснили, почему: «У нас есть четкий график. Мы должны находиться по времени в той, или иной точке. Если ты там не находишься, то контролер это фиксирует и водителя штрафуют. Муниципальный водитель стоит, в соответствии с графиком на остановке. В это время мимо едет «коммерсант». Он видит муниципальный автобус и обгоняет его, и на следующей остановке забирает всех пассажиров! Мэрия сама отдала наши маршруты частникам, а теперь нас же и обвиняет в развале предприятия!», — возмущались люди.

При этом, частные перевозчики в Хабаровском крае все чаще становятся не решением проблемы пассажирских перевозок, а источником бед.

В августе прошлого года два частных автобуса, перевозившие пассажиров по трассе «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», совершили лобовое столкновение. Погибли 16 человек.

В Ванинском и Советско-Гаванском районах жители бесконечно жалуются на безобразное поведение частника-монополиста: «Кондукторы хамят, водители хамят, диспетчеры хамят. Автобусы постоянно опаздывают, или совсем не выходят на линию. Пассажиры вынуждены пользоваться услугами такси, а для многих это очень дорого».

Схожие ситуации можно наблюдать во всех районах края. Тем не менее, частники постепенно, но уверенно «выживают» муниципальных перевозчиков с рынка. И пассажирам было бы все равно, если бы частники соблюдали элементарные правила безопасности. Но этого пока не наблюдается.