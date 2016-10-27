Финикс , США, 27 октября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Специалисты из Университета Аризоны доказали, что вирус иммунодефицита человека попал на территорию США в 1970-е годы из Карибского региона. Ключевую роль в распространении ВИЧ по стране сыграл Нью-Йорк, передает телеканал «360».

Нью — Йорк

Ранее распространенной была версия, что ВИЧ в Соединенные Штаты принес бортпроводник авиакомпании Air Canada Гаэтан Дюга. В книге журналиста Рэнди Шилтса «Затянувшаяся музыка» Дюга назван «нулевым пациентом». В период с 1979 по 1981 год Дюга имел до 250 половых партнеров, что способствовало широкому распространению вируса.

Ученые решили проследить путь распространения вируса путем реконструкции генетического кода. Для этого они изучили 2 тыс. образцов, взятых у пациентов, болевших гепатитом в 70-х. Выяснилось, что ВИЧ в Штатах появился не в конце 70-х годов, а в 1970 или 1971 году. Соответственно, причиной эпидемии не мог являться и Гаэтан Дюга.