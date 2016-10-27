Москва, 27 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Решением Банка России с 27 октября лишились лицензии на осуществление банковских операций три кредитные организации: московские Вестинтербанк и Энтузиастбанк, а также Кубанский универсальный банк (Краснодар), сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его данным, собственники Вестинтербанка и Кубанского универсального банка не приняли мер по нормализации деятельности финансовых учреждений. Они размещали денежные средства в низкокачественные активы, в результате чего возникло основание для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В свою очередь Энтузиастбанк лишился лицензии из-за неадекватной оценки принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов. Кроме того, финансовая организация не соблюдала законодательство в области противодействия легализации доходов.

Банки являются участниками системы страхования вкладов, выплаты вкладчикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Вестинтербанк на 1 октября 2016 г. занимал 489-е место в банковской системе РФ, Кубанский универсальный банк был 377-м, Энтузиастбанк — 608-м.