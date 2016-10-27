Москва, 27 октября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Система «Пит-стоп», которая позволяет сотрудникам ДПС оперативно получать сведения о нарушителях и направлять материалы в суд, начала работать на территории Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов теперь имеют 50 нетбуков (комплекс АПК «Барс») и доступ к единому информационному пространству правительства Москвы и УГИБДД, которое содержит данные обо всех нарушениях, зафиксированных автоматическими камерами.

Благодаря нововведению сотрудники ДПС смогут отслеживать нарушителей скоростного режима (превышение на 60 км/ч и выше) в своей зоне патрулирования. Решение о возможности и необходимости преследования водителей будет приниматься по расчетному маршруту движения, построенному системой.

«Если нарушителя удается задержать, составляется протокол, материалы направляются в суд, — пишет газета. — Если нет, собственнику автомобиля придет штраф».

Отмечается, что уже до конца 2016 года к системе «Пит-стоп» будут подключены еще пять сотен камер видеонаблюдения.

«Они (камеры) уже установлены, но пока не работают», — отмечается в сообщении.