Барнаул, 27 октября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Снегопад, давший суточную передышку сибирским регионам, сегодня возобновился вновь. Проезд по барнаульским дорогам значительно затруднен из-за образовавшейся снежной каши. В том, что уборочная техника не справляется с объемами работ, убедился корреспондент ИА REGNUM, проехав по улицам Малахова, Попова, Энтузиастов и Павловскому тракту. К тому-же далеко не все управляющие компании ведут расчистку придомовых территорий: дворы домов по ул. Павловский тракт 62, 70, 60-а утопают в сугробах. Не лучшим образом выгладит и ул. Заринская (так называемый, «малый Павловский тракт»).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит ул. Попова в Барнауле 27 октября 2016 года

Власти города проблему признают и накануне даже опубликовали для горожан инструкцию «Как УК справляются с уборкой снега во дворах, и что делать жильцам, если компании плохо выполняют свои обязанности».

Читайте также: Дороги Новосибирска, Барнаула и Кемерова сковали автомобильные пробки

«Есть компании, которые с начала сезона плохо себя зарекомендовали. Не очистили от снега междомовой проезд, парковочные карманы и отмостку, не посыпали песком пешеходные дорожки. Управляющие компании, которые ненадлежащим образом относятся к своим обязанностям, будут привлекаться к административной ответственности. По закону их можно оштрафовать от 5 до 50 тысяч рублей. Уже несколько УК получили извещения о составлении протокола», — пояснил заместитель председателя комитета ЖКХ Барнаула по работе с общественностью Алексей Пахоменко.

По его словам, 26 октября в городских дворах работали 92 единицы техники, из них 53 трактора, четыре автовышки для сбивания сосулек, более 1100 дворников.

Читайте также: За сутки с барнаульских улиц вывезли почти 4 тыс. тонн снега

По данным пресс-центра городской мэрии, ночью с 26 на 27 октября на очистке от снега барнаульских дорог работали 123 единицы уборочной техники. Рабочие вновь вывезли внушительный объем снега — 4 тысячи 120 тонн. Для предотвращения образования гололеда использовали 557 тонн песчано-соляной смеси.