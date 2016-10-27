Красногорск, 27 октября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. 31 муниципалитет Московской области из 68 до сих пор не заключил договоры на уборку снега на зимний период 2017 года. Лишь 7 муниципальных образований полностью обеспечены необходимыми договорами. Об этом сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора региона.

Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

«На следующий год не заключены контракты на уборку снега в 31 из 68 муниципальных образований. Частично имеются контракты на уборку снега в 30 муниципалитетах и только в семи муниципалитетах уже есть все контракты на зимний период 2017 года», — заявила глава ведомства Татьяна Витушева.

Она также отметила, что согласно закону Московской области «О благоустройстве в Московской области», время зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта, а заключение договоров с обслуживающими предприятиями является его неотъемлемой частью.

«Отсутствуют контракты и договоры на уборку снега в Пушкинском, Лотошинском, Волоколамском и Шатурском районах, а также в городских округах Дзержинский, Котельники, Красноармейск, Серебряные Пруды, Протвино, Власиха, Королев и Серпухов. Еще в десяти муниципальных образованиях заключены договора на уборку только части территории, а в Звенигороде в случае снегопада ликвидировать его последствия, в соответствии с контрактами, будут только на территории школ и детских садов», — пояснила Витушева.

Наиболее подготовленными к предстоящей зиме оказались: Химки, Электрогорск, Егорьевск, Коломна и Реутов, а также Солнечногорский и Воскресенский районы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде областей на северо-западе России уже наблюдаются сильные снегопады. Зима идет и в Центральный округ. Так, С 26 по 31 октября под влиянием северо-западного циклона в округе ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега, ветер с порывами 12−17 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы.