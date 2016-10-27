Якутск, 27 октября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Возглавляющий местную национально-культурную автономию чеченцев Якутска Руслан Мутаев оскорбил в соцсетях мать избитого до комы жителя Якутии. Поводом для негативной реакции стали попытки женщины добиться справедливого наказания Аслану Балаеву, который сделал её сына инвалидом. Оценить поведение своего земляка якутяне попросили президента Чечни Рамзана Кадырова, написав ему в твиттер, сообщил корреспонденту ИА REGNUM член общественной палаты Якутска, глава комитета народного контроля республики Александр ЯКНК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Виктора Додона избили в Якутске возле бара «Малина», он пытался защитить от Аслана Балаева девушку, и в результате избиения впал в кому. 26-летнему мужчине заново пришлось учиться ходить, на его реабилитацию семья потратила уже 800 тысяч рублей, и лечение продолжается. Между тем, Аслана Балаева не стали заключать под стражу, он находится под подпиской о невыезде.

«Мария ты такая же как твой сын бессовестная, если страшно жить в Якутии, то надо вернутся туда откуда корни, твой спортсмен проиграл, теперь все должный тебе на поклон. Ты пытаешься вести смуту в Якутске, поднять анти Вайнахский бунт, ни стого место выпал твой десантник», — такими словами (орфография и пунктуация сохранена) Руслан Мутаев прокомментировал материал в региональном СМИ, в котором мать избитого до комы Виктора Додона рассказала о состоянии здоровья Вити и о том, как искажаются факты в следствии по его делу.

«Всё куплено, — цитировало SakhaDay Марию Додон. — У Балаевых братья работают в МВД и силовых структурах. Говорят, его родственники имеют связи в верхах, в правительстве Якутии. С их стороны сильный адвокат, который защищал весь криминальный мир». По словам матери Виктора Додона, если в первой следственной экспертизе было указано, что ее сын получил страшные травмы в результате избиения, то во втором исследовании утверждается: он мог искалечиться, упав с высоты своего роста. При этом, от проведения альтернативной экспертизы семью Додон отговаривают.

Как рассказывает Александр ЯКНК, Виктор Додон — не единственный пострадавший от рук братьев Балаевых. Так, Зелимхад Балаев напал на жителя Якутска, пенсионера Андрея Головача. В него несколько раз стреляли, избили. Человек выжил, но следствие, по его словам, бездействует, и это подтвердил они из руководителей МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Якутске прошёл митинг против бездействия правоохранителей, на котором горожане попросили сотрудников МВД, прокуратуры и следственного комитета республики лучше исполнять свои обязанности. Поводом для проведения акции протеста стала история Виктора Додона. На митинге общественники высказали подозрения, что избивший его Аслан Балаев выйдет сухим из воды.