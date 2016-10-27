Москва, 27 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Brent все же пробила нижнюю границу сложившегося в течение последних 20 дней диапазона, скатившись к минимуму 50,75 долл./баррель. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, падение цен стимулировали прирост коммерческих запасов и умеренное сокращение еженедельных объемов в подземных хранилищах США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако основной причиной могло стать разочарование рынка в подготовке к ноябрьской встрече ОПЕК и реализации «алжирских обещаний». Комментарии отдельных стран дают понимание, что единства во мнениях так и нет, а союз очень хрупок. Ситуация сильно напоминает апрельскую встречу, от которой многие ждали прорывных соглашений, а, в итоге, получили лишь затянутые провальные переговоры», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, не исключено, что в ближайшие дни Brent будет делать попытки протестировать сильную поддержку 50,00 доллара за баррель, которая в случае прорыва откроет путь к отметке 49,50», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 27 октября, мировые цены на нефть незначительно растут на опубликованных данных от Минэнерго США о неожиданном сокращении запасов нефти в стране. Так, по состоянию на 07:32 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,16%, до 50,06 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,10%, до $49,23.