Москва, 27 октября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Пара USD/RUB рванула к верхней границе диапазона 61,80 — 63,50 с подачи негативной динамики нефти. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Аленаы Афанасьевой, велика вероятность увидеть дальнейший дрифт Brent вниз под влиянием растущего разочарования на товарно-сырьевом рынке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

«Все это создает условия для дальнейшего падения российского рубля. Кроме того, свою роль в паре будет играть и динамика USD, который попал под небольшое давление в связи с фиксацией прибыли, однако уже в ближайшее время может вновь возобновить рост после небольшой паузы», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, верхняя отметка указанного диапазона по паре USD/RUB может быть взята уже в ближайшие дни», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 октября Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США вырос на 21,17 копейки и составил 62,25 рубля. Официальный курс евро увеличился на 42,95 копейки — до 67,92 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,16%, до 50,06 доллара за баррель.