Берлин, 27 октября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Германию на остров Рюген доставлены первые стальные трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство DPA.

gazprom.ru Северный поток — 2

На фабрике к Рюгене трубы, изготовленные в Германии, обетонируют и они будут готовы к укладке на дно Балтийского моря.

По данным компании-оператора проекта — швейцарской Nord Stream 2 AG — до начала строительства в 2018 году будет обетонирована половина труб. Их будут хранить на складских терминалах, расположенных вдоль маршрута газопровода.

Первые трубы газопровода должны были быть сданы на обетонирование в начале ноября, однако они поступили в Рюген раньше графика.