В Германию доставили на обетонирование трубы для «Северного потока — 2»
Берлин, 27 октября, 2016, 08:40 — ИА Регнум. В Германию на остров Рюген доставлены первые стальные трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство DPA.
gazprom.ru
Северный поток — 2
На фабрике к Рюгене трубы, изготовленные в Германии, обетонируют и они будут готовы к укладке на дно Балтийского моря.
По данным компании-оператора проекта — швейцарской Nord Stream 2 AG — до начала строительства в 2018 году будет обетонирована половина труб. Их будут хранить на складских терминалах, расположенных вдоль маршрута газопровода.
Первые трубы газопровода должны были быть сданы на обетонирование в начале ноября, однако они поступили в Рюген раньше графика.