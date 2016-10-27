Якутск, 27 октября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. На XXIV (очередном) пленарном заседании парламента Якутии 26 октября народные депутаты республики приняли решение о присоединении Государственного Собрания (Ил Тумэн) в качестве субъекта права законодательной инициативы к проекту федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон № 119-ФЗ о дальневосточном гектаре, так как в данный проект федерального закона включены предложения Республики Саха (Якутия), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Президиум Госсобрания (Ил Тумэна) республики Саха (Якутия)

На пленарном заседании принято соответствующее постановление парламента Якутии «О присоединении Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в качестве субъекта права законодательной инициативы к проекту федерального закона № 1 177 357−6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенного в Госдуму группой сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Представляя проект постановления на пленарном заседании Ил Тумэна, председатель постоянного комитета республиканского парламента по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что проект федерального закона разработан членами рабочей группы по анализу замечаний и предложений, высказанных при обсуждении Федерального закона о дальневосточном гектаре, под руководством заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. В рабочую группу, образованную в мае 2016 года в Совете Федерации, вошли представители Якутии: сенаторы от республики Вячеслав Штыров и Александр Акимов, министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева и председатель профильного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Владимир Прокопьев.

«Рабочей группой Совета Федерации подготовлен проект федерального закона, в который включены предложения Государственного Собрания (Ил Тумэн) в части закрепления права за законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Федерации определять территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование; определения уполномоченных органов на предоставление земельных участков», — сказал Владимир Прокопьев.

Поправки Ил Тумэна утверждены на предыдущем пленарном заседании парламента Якутии 15 июня 2016 года и направлены в рабочую группу Совета Федерации и в Государственную Думу, поддержаны законодателями Дальнего Востока во время проведения в Якутске 19 июня 2016 года общего собрания Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Кроме того, 18 июня 2016 года поправки были обсуждены и поддержаны на выездном совещании в Якутске членов Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера под председательством сенатора Дмитрия Азарова. «Очень важно, что Государственное Собрание Якутии разделяет мнения и опасения людей. В Совете Федерации мы видим, что определенные риски и опасения по многим направлениям оправданы. Мы рассмотрим инициативу Ил Тумэна и выберем тот путь, который будет самым лучшим. Каждый член Совета Федерации обладает правом законодательной инициативы, и мы выберем путь, который будет наиболее коротким для того, чтобы закон был принят в текущем году. Самый короткий путь — внесение проекта федерального закона группой членов Совета Федерации», — сказал летом в Якутске Дмитрий Азаров.

Сенаторы так и поступили. Члены рабочей группы сформировали пакет поправок и предложений к Федеральному закону № 119-ФЗ, поправки в течение летних месяцев 2016 года прошли процедуру согласования в министерствах, ведомствах и Правительстве РФ, в сентябре проект федерального закона направлен в Госдуму. Авторами законопроекта стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-спикер Галина Карелова, сенаторы Дмитрий Азаров, Степан Киричук, Александр Акимов, Вячеслав Штыров, Николай Рыжков, Анна Отке, Арнольд Тулохонов, Владимир Лебедев. Владимир Прокопьев отметил, что получено предварительное согласие от всех авторов проекта закона о включении парламента Якутии в число соавторов проекта федерального закона № 1 177 357−6.

Министр имущественных и земельных отношений республики Евгения Григорьева сообщила, что в результате проведенной работы по уточнению земельных участков площадь территории, которая не подпадет под дальневосточные гектары, увеличилась. «На сегодня доля территории субъекта, которая исключена из предоставления дальневосточных гектаров составляет 71%», — сказала министр. По данным Евгении Григорьевой, «по республике поступило 3 887 заявок на предоставление дальневосточных гектаров: 3 714 заявлений поступило через Федеральную информационную систему, в бумажном виде — 173». С учетом первого этапа реализации Федерального закона в Якутии заключен 21 договор.

По словам Евгении Григорьевой, в 234 населенных пунктах Якутии заявления можно подавать только в бумажном виде. По мнению председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Жиркова, жители этих населенных пунктов находятся в неравных условиях по сравнению с гражданами, имеющими свободный доступ к Федеральной информационной системе. В этой связи спикер парламента республики напомнил о поправках Якутии, не поддержанных федеральным законодателем, прежде всего, о поправке, касающейся увеличения сроков каждого из этапов введения закона о дальневосточном гектаре. Александр Жирков дал поручение профильному Комитету Ил Тумэна актуализировать поправку о переносе даты старта третьего этапа реализации Федерального закона № 119-ФЗ на 1 февраля 2018 года. Напомним, в действующей редакции третий этап для жителей всей страны стартует с 1 февраля 2017 года.

Спикер якутского парламента Александр Жирков еще раз подчеркнул, что работа над Федеральным законом о дальневосточном гектаре будет продолжаться, пока он не будет отвечать интересам жителей всех субъектов Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.