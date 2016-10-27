Москва, 27 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 26 октября закрылись снижением. Баррель Brent подешевел на 0,58%, до $49,93. В первой половине дня котировки вниз толкали сомнения в способности ОПЕК договориться о заморозке добычи и рост запасов сырой нефти в США.

Добыча нефти

Данные Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов показали неожиданное сокращение и не совпали с ранее опубликованными данными Американского института нефти.

На минувшей неделе запасы сырой нефти уменьшились на 553 тыс. баррелей, до 468,2 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов в США упали на 3,35 млн баррелей, бензина — на 1,96 млн баррелей. Добыча нефти выросла на 40 тыс., до 8,504 млн баррелей в сутки.

Цена на нефть отреагировала ростом на 2%, до $50,66. Положительный эффект от статистики был недолгим. Участники рынка разочаровались в них, так как выросла добыча и вероятно, Минэнерго США в последнем отчете не отразило разгрузку новых танкеров.

В Азии цена пытается восстановиться. За баррель Brent дают $50,04. Технически цена может повышаться до $51.00. Единственное, что нет драйверов к росту цен. Что касается низов, то до зоны $49,00−49,20 все свободно.