Красноярск, 27 октября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. 40-летие библиотеки имени Сергея Владимировича Михалкова стало по-настоящему общегородским праздником, объединившим и юных, и взрослых читателей, заявил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске отметили 40-летие библиотеки имени Сергея Михалкова

На произведениях выдающегося классика детской литературы Михалкова выросло не одно поколение жителей нашей страны и, конечно, красноярцев. Юбилей библиотеки его имени объединил целый ряд культурных событий. Кульминацией стал праздничный вечер в Театре юного зрителя, в котором приняли участие представители творческой семьи Сергея Михалкова: кинорежиссер, продюсер, сценарист Егор Кончаловский и его дочь Мария, актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Артём Михалков, а также столичные деятели культуры: художник, киноактёр и сценарист Александр Адабашьян и кинорежиссёр Анна Чернакова.

Начался праздничный вечер с литературных чтений: почетные гости вслух прочитывали строки из произведений Сергея Михалкова, делились с красноярцами теплыми воспоминаниями о своем родном деде и, конечно, впечатлениями от пребывания в Красноярске.

«Библиотека имени нашего деда — это больше чем библиотека, это центр социального общения. Потрясающий город Красноярск должен гордиться такой потрясающей библиотекой. С вашим городом у нашей семьи очень многое связано. Здесь находится родина и дом Василия Сурикова, моего прапрадеда, гордости всей нашей семьи. Спасибо за по-настоящему трогательные события, которые переживает наша семья в Красноярске», — обратился к участникам праздника Егор Кончаловский.

«Сегодня мы были в доме-музее Василия Ивановича Сурикова, когда мы уходили, нам показали березу, которую он посадил. Прикоснувшись к ней, я будто ощутил саму жизнь, родину, которую мы должны любить еще сильнее. Это невероятные ощущения. Огромное вам спасибо», — отметил Артём Михалков.

Продолжился юбилейный вечер премьерой литературно-музыкальной композиции «Вбежали мы в детство на полчаса…», специально подготовленной к 40-летию библиотеки. Представление объединило в себе факты биографии поэта страны детства, его выдающиеся произведения, личные воспоминания. С видеопосланием к красноярцам обратился сын Сергея Михалкова — известный кинорежиссер Никита Михалков: «Я искренне благодарю всех тех, кто в течение многих лет так бережно относился и относится к творчеству моего отца, к его памяти, к его книгам и вообще к его образу замечательного, потрясающего детского писателя, поэта и просто удивительного человека. Его имя остается в сердцах огромного количества людей».

Обращаясь к участникам праздника, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что именно красноярцы в 1976 году приняли решение, что новая детская библиотека на улице Щорса должна носить имя Сергея Михалкова. «Праздник в честь юбилея библиотеки Сергея Владимировича Михалкова стал большим событием как для маленьких, так и для взрослых красноярцев. Очень здорово, что с нами в эти дни члены большой творческой семьи Михалковых-Кончаловских. Я искренне благодарю всю творческую команду почетных гостей нашего города, которые вместе с красноярцами разделили радость юбилея детской библиотеки! Искренне желаю коллективу библиотеки успехов во всех творческих начинаниях! И пусть уникальный фонд «Книги, зачитанные до дыр» благодаря маленьким красноярцам пополняется новыми экземплярами!»

Напомним, в год своего 40-летия библиотека имени Сергея Михалкова была модернизирована и стала одной из первых в России, представившей современный формат работы с юными читателями. После модернизации, всего за восемь месяцев работы, количество ее посетителей увеличилось на 20 тысяч. Что подтверждает: красноярцы единогласно поддерживают проект модернизации городских библиотек, который реализуется при поддержке главы города Эдхама Акбулатова. Подчеркнем, что первой в Красноярске была обновлена библиотека имени Николая Добролюбова для взрослого населения, затем библиотека Сергея Михалкова для маленьких читателей. До конца текущего года планируется открыть еще две обновленные библиотеки: Николая Островского в Центральном районе и Виктора Драгунского — в Свердловском.