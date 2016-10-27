Волгоград, 27 октября, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В Волгограде разгорелся скандал из-за российского флага. Факт осквернения трехцветного полотнища накануне, 26 октября, заснял на камеру сотового телефона очевидец.

доктор бенвей youtube.com Сбор опавшей листвы

На видео (автор — доктор бенвей) видно, как четверо дворников активно собирают опавшую листву в полотнище бело-сине-красного цвета. Причем на замечания очевидца, они отвечают, что это никакой не российский флаг, называя цвета триколора в обратном порядке.

Откуда у сотрудников управляющей компании взялся флаг, предстоит выяснить полиции. Стражи порядка уже разбираются в произошедшем. Какое наказание они понесут за свой поступок, также пока не ясно. Уголовное дело еще не возбуждено. Между тем, по закону, за надругательство над государственным гербом или флагом России может грозить наказание в виде реального лишения свободы до одного года.

Поступок коммунальщиков вызвал бурные обсуждения и в соцсетях. Комментарии наглядно показывают «патриотизм» некоторых горожан.

«Да все так осуждают, это тряпка, и мне вот лично пофиг, спасибо что убирают», — пишет Виктор Ч. — пользователь ВКонтакте.

«Ээхххх. Показатель многих россиян в этом видео и резонансе в целом. Печально, больше сказать нечего», — отвечает Варвара З.

«Если для Вас это норма, когда в государственный флаг заворачивают мусор, и не надо придавать значимости данному поступку, то для меня нет, и я считаю, что надо вразумить тех работников, чтобы осознали, что есть мусорный пакет, а что государственный флаг», уверен другой пользователь соцсети.

По его мнению, скорее всего, дворники не целенаправленно использовали флаг как мусорный мешок, но за свою глупость должны ответить.

«Пусть гражданин и не любит свою Родину или государство, но уважать должен», — считает Артур Л.

Добавим, что инцидент сразу же вышел за пределы региона и попал на первые полосы федеральных СМИ и телеканалов.