Москва, 27 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) ведут беспорядочные обстрелы жилых кварталов сирийского Алеппо, не давая возможность мирным жителям покинуть город по действующим гуманитарным коридорам. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

khabariha.ir Алеппо

По его словам, очередная попытка эвакуации мирных жителей была предпринята минувшей ночью (27 октября), однако была сорвана боевиками.

«Из-за огня боевиков сорвана очередная попытка … вывезти около 40 мирных жителей восточных кварталов Алеппо в безопасные районы города», — отметил он.

При этом Конашенков добавил, что самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии уже девятые сутки не наносят ударов по Алеппо и его окрестностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти России приняли решение продлить гуманитарную паузу в Алеппо, объявленную 20 октября. В ООН приветствовали продление гумпаузы.

Читайте также: МИД РФ: ВС РФ не работает в районе Алеппо

Читайте также: США надеются на успех гуманитарной паузы в Сирии