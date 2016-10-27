Амстердам, 27 октября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Власти Нидерландов получили от Российской Федерации (РФ) новые сведения по крушению рейса MH17 компании «Малайзийские авиалинии» в Донбассе. Об этом сообщает информационный портал Dutch News со ссылкой на нидерландского министра юстиции Арда ван дер Стера.

mil.ru Радиолокационный снимок. За минуту до крушения

По его словам, 26 октября российская сторона передала представителям прокуратуры Нидерландов радиолокационные снимки, связанные с гибелью воздушного судна.

Ард ван дер Стер добавил, что в ближайшее время следователи примут решение, могут ли предоставленные материалы использоваться для уголовного расследования.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению следователей, пассажирский самолет был сбит ракетой комплекса «Бук» с подконтрольной ополченцам территории. В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что выводы следствия предвзяты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в небе над территорией ДНР был сбит самолет компании «Малайзийские авиалинии», совершавший рейс МН-17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. Все пассажиры и экипаж самолета (298 человек) погибли.

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