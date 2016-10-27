Москва, 27 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Дозаправка тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в порту автономного города Сеут (Испания) не планировалась, предусматривался заход в испанские порты лишь отдельных кораблей авианосной группы Северного флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

zona-militar.com Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

По его словам, после прохождения Гибралтара Минобороны РФ рассматривало возможность согласования делового захода в порты Испании отдельных кораблей группы или судна обеспечения.

Запросов в адрес испанских властей о заходе крейсера для дозаправки в порту Сеута российской стороной не направлялось. В настоящее время российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами материальных ресурсов для выполнения задач в дальней океанской и морской зоне в автономном режиме, сказал Конашенков.

Он добавил, что представители правительства Испании сообщили 26 октября, что заход российских судов в Сеут нежелателен из-за дипломатического давления на них со стороны США и НАТО.

Ранее руководство НАТО раскритиковало власти Испании за выдачу разрешения на заправку крейсера «Адмирал Кузнецов» в портах страны. По мнению генсека североатлантического альянса Йенса Столтенберга, Россия намерена использовать корабли Северного флота, указанные в разрешении, для наращивания ударов по Алеппо.

В состав авианосной группы Северного флота России входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения.

Российская авианосная группа отправилась из пунктов постоянного базирования в районы Северо-Восточной Атлантики и Средиземного моря 15 октября. Поход авианосной группы направлен на обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана.