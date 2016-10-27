Бишкек, 27 октября, 2016, 07:09 — ИА Регнум. Госорганы Казахстана все еще не упразднили фитосанитарный карантинный контроль на киргизско-казахстанской границе. Об этом сообщило ИА «BNews.kz» со ссылкой на информацию Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии.

Christopher Sessums Граница

«Киргизская сторона ожидала, однако не получила официального уведомления от казахстанской стороны», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Киргизии Амангелди Исаев заявил о том, что фитосанитарный контроль на киргизско-казахской границе, вероятнеевсего, будет снят 26 октября 2016 года. Свое мнение киргизский чиновник обосновал тем, что казахские власти могут приурочить это событие к заседанию глав правительств ЕАЭС, которое должно пройти 27 октября в столице Белоруссии.