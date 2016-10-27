Якутск, 27 октября, 2016, 07:07 — ИА Регнум. «Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, что её там нет», — прокомментировал правозащитник из Якутии Валерий Мекумянов попытку истолковать наделения якутов статусом «коренного народа» как внедрение этнократического режима. Соответствующее постановление Конституционного суда республики, вызвавшее реакцию в соцсетях и СМИ, правозащитник в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM определил как уточняющее. «Оно не должно вызывать никаких сепаратистских титульных ощущений», — уверен Валерий Мекумянов.

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По мнению правозащиника, попытка объяснить смысл принятого законодательного акта находится в плоскости таких категорий и устойчивых выражений, как «Севастополь — город русской славы» и «Киев — мать городов русских». В пример Валерий Мекумянов также приводит города «Золотого кольца», которые являются гордостью и достижением русского народа, возведены русскими людьми, но живёт там много национальностей.

«Россия должна быть монолитной страной, объединённой своими народами», — поясняет эксперт, называя «поиск блошек» в законодательном акте, определяющим якутский народ коренным на территории республики, недостойным занятием.

«Мудрая республика в наше непростое время не стала бы принимать закон, который раскачивает лодку», — не сомневается Мекумянов.

Заместитель председателя Конституционного суда Якутии Юрий Бацев заверил ЯСИА, что целью созданного инстанцией постановления о присвоении якутскому народу статуса коренного, было лишь толкование Конституции республики. Изменения в неё не вносились.

Многие обратили внимание только на резолютивную часть документа и стали трактовать ее по-своему, отметил Бацев, пояснив, что в мотивировочной части просто разъясняется применение понятия «коренной народ».

«В российском законодательстве нигде не закреплено это понятие. Оно относится к терминологии международного права, в частности, к Конвенции №169 «О коренных и племенных народах в независимых странах», принятой в 1989 году. Вместе с тем права и свободы для всех народов, проживающих в Российской Федерации, одинаковы», — отметил земпредседателя Конституционного суда республики.

По его словам, данное постановление сводится к разъяснению исторически сложившегося статуса якутов как коренного народа, проживающего на данной территории. Что касается коренных малочисленных народах Севера, то их права защищены законодательно — как на федеральном, так и на региональном уровнях, обратил внимание Юрий Бацев. За последние годы Конституционный суд региона принял полтора десятка постановлений в защиту их прав и интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём официальном постановлении Конституционный суд Якутии разъяснил, что якутский народ является коренным в регионе. Своим официальным положением инстанция истолковала статью 42 Конституции республики, назвав свою трактовку обязательной и отметив, что права этого конкретного народа должны соблюдаться, а власти предпринимать меры для его сохранения и возрождения.

В суде пояснили: «Необходимость разъяснять закон была вызвана тем, что расплывчатые критерии определения понятия коренных народов республики делают невозможной его реализацию в полной мере. Теперь же территория республики признаётся родной землёй и исторической родиной якутского народа, источником его экономического благополучия, уникальной культурной и языковой идентичности. В связи с этим возникает совокупность его естественных коллективных прав и возможностей законодательного установления преференций в целях сохранения и развития якутского народа».

Некоторые СМИ отреагировали на официальные уточнения конституционного суда республики, фактически обвинив Якутию в создании этнократического режима и заподозрив ущемление прав остальных коренных малочисленных народов, проживающих на её территории — юкагиров, чукчей, эвенков, долганов и так далее. Руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров назвал возможной причиной таких нападок желание ресурсодобывающих компаний беспрепятственно лоббировать свои интересы.