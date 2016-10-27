Пекин, 27 октября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Администрация гражданской авиации КНР опубликовала инструкцию, согласно которой южнокорейский смартфон Samsung Galaxy Note 7 попадает под полный запрет на борту всех китайских самолетов из-за потенциальной опасности пожара.

thebetterday.tistory.com Samsung Galaxy Note 7

Согласно принятым мерам, все китайские авиакомпании обязуются не допустить попадания взрывоопасного смартфона на борт. Отныне Samsung Galaxy Note 7 запрещен как в салоне самолета, так и в багажном отделении, пишет «Сина синьвэнь».

Нарушители инструкции понесут соответствующее наказание. Ранее на территории ряда стран, в том числе в России, Канаде, США, КНР был введен запрет на использование Samsung Galaxy Note 7 во время полета, однако после недавних событий, устройство решили полностью запретить.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре стало известно, что отделение компании Samsung Electronics Co Ltd в Китае отзовет все 190 984 смартфона Galaxy Note 7, проданные на территории КНР.