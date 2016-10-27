Ростов-на-Дону, 27 октября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. Очередная, 57-я по счёту, колонна с российской гуманитарной помощью для жителей Донбасса рано утром 27 октября Донского спасательного центра МЧС России в Ростовской области в сторону российской границы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

mchs.gov.ru Гуманитарная колонна МЧС России

В составе колонны — более 40 автомобилей, которые везут свыше 440 тонн гуманитарных грузов. Основную массу груза составляет продовольствие, медикаменты и пожарно-техническое имущество. Как ранее сообщили в МЧС, гуманитарная помощь для формирования колонны поступала от общественных организаций и профсоюзных объединений из разных регионов России.

Как планируется, перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. После этого одна из колонн проследует в Луганск, а другая — в Донецк.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с августа 2014 года в Донбасс 56 колоннами МЧС России было доставлено в общей сложности около 64 000 тонн различных гуманитарных грузов.