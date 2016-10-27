Южно-Сахалинск, 27 октября, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Активисты ОНФ на Сахалине проверили дома для переселенцев из аварийного жилья в селе Дальнее. Эксперты выявили массу строительных недоделок и зафиксировали плохое качество работ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин.

ОНФ Новостройки для переселенцев в селе Дальнее

«Дома для переселенцев в Дальнем напоминают карточные домики. Они были сданы в эксплуатацию только этой осенью, но крыши уже протекают, козырьки над подъездами шатаются и разрушаются при прикосновении. Сахалинская погода с сильными ветрами, обильными дождями и снегопадами подобных ошибок не прощает. В итоге, качество жизни в таком жилье оставляет желать лучшего, фактически людей переселяют в «новые аварийные» дома», — считает Константин Тюкавин.

Вместе с активистами ОНФ, дома инспектировали и специалисты отдела муниципального жилищного контроля областной мэрии. Эксперты зафиксировали в квартирах сырость, а в подвалах — вода, мусор и ржавые трубы коммуникаций. Кроме того, был заактирован провал в фундаменте, заложенный пенополистиролом, а также распухание плоских кровель.

«В ходе проверки выяснилось, что один и тот же человек руководил строительством домов, где были выявлены строительные недостатки, и участвовал в приемке объектов со стороны заказчика — МКУ «Управление капитального строительства администрации Южно-Сахалинска». Мы намереены обратиться по этому факту в прокуратуру», — заявил Тюкавин.

«Фронтовик» добавил, что практически в каждом новом доме, принятом в эксплуатацию, есть серьезные строительные недостатки и недоделки, устранять которые добросовестно и добровольно подрядчики не желают.

Новостройки для переселенцев