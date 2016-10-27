Якутск, 27 октября, 2016, 04:04 — ИА Регнум. Парламентарии Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством спикера Александра Жиркова в ходе XXIV (очередного) пленарного заседания приняли базовый республиканский закон «Об общественном экологическом контроле в Республике Саха (Якутия)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Председатель комитета по земельным отношениям природным ресурсам и экологии Ил Тумэна Владимир Прокопьев

Закон, разработанный народными депутатами Якутии Владимиром Прокопьевым и Алёной Атласовой, устанавливает правовые основы организации и осуществления экологического контроля в Республике Саха (Якутия).

По мнению инициаторов законопроекта, для проведения эффективной экологической политики необходимо активное сотрудничество не только государственных органов и хозяйствующих субъектов, но и граждан, и общественных объединений. В связи с этим парламентарии предложили сформировать институт общественных экологических инспекторов по охране окружающей среды.

Согласно принятому закону, граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области охраны окружающей среды в качестве общественных инспекторов. В том числе смогут участвовать в проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований территорий и акваторий, в проведении уполномоченными органами иных мероприятий при осуществлении государственного экологического надзора, патрулировать, фиксировать нарушения законодательства и сообщать об этом в органы государственного экологического надзора.

Общественными инспекторами по охране окружающей среды могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, обладающие специальными знаниями и навыками, необходимыми для осуществления деятельности общественных экологических инспекторов, действующие лично либо представляющие общественные объединения или иные некоммерческие организации. В законе чётко оговорено, какие лица не могут быть привлечены в качестве общественных экологических инспекторов.

Один из авторов проекта закона, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что принятие базового закона об общественном экологическом контроле в Якутии позволит привлечь граждан, общественные объединения к вопросам охраны окружающей среды и получения оперативной информации о нарушениях природоохранного законодательства.

Принятый закон «Об общественном экологическом контроле в Республике Саха (Якутия)» вступит в силу 1 января 2017 года.