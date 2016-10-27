Нью-Йорк, США, 27 октября, 2016, 03:33 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выступил с критикой в адрес заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена после его доклада по ситуации в сирийском Алеппо. По словам российского представителя, выступление О'Брайена в Совбезе ООН было построено таким образом, будто авиаудары в Сирии не прекращаются ни на один день, тогда как авиация в Алеппо не используется уже восьмой день.

al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

В ходе заседания Совета безопасности ООН Стивен О'Брайен заявил в частности, что жители в Восточного Алеппо «подвергаются бомбардировкам сирийских и российских сил, и если они переживут их сегодня, то будут голодать завтра». При этом, комментируя ситуацию в Сирии, он обратился к произведению шотландского поэта Роберта Бернса.

«Господин О’Брайен. Если бы нам нужна была проповедь, мы пошли бы в церковь; если бы хотели услышать стихи, мы пошли бы в театр… От руководителей секретариата, когда они приглашаются на заседание Совбеза, ждёшь объективного анализа происходящего. У вас этого явно не получилось», — заявил Виталий Чуркин, выступление которого транслировал телеканал RT.

Постпред России напомнил, что «на прошлой неделе в качестве отклика на призыв ООН, из жеста доброй воли было принято решение полностью прекратить полёты авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо с 10 утра по местному времени 18 октября». «Самолёты не приближались к городу на расстояние менее 10 километров. Этот мораторий на полёты продолжается восьмой день. Господин О’Брайен, вы о нём не упомянули ни слова. Вы построили своё выступление так, что авиационные бомбёжки не прекращались ни один день и может быть проходят прямо сейчас», — подчеркнул он.

Кроме этого, Виталий Чуркин в ходе заседания констатировал, что «ООН не проработала должным образом операцию по вывозу больных и раненых», а также не оказала необходимого давления на спонсоров незаконных вооружённых формирований в пользу того, чтобы боевики сотрудничали с гуманитарщиками. «Работа с находящимися в городе оппозиционными группировками и местным советом была пущена на самотёк», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской проинформировал, что мораторий на авиаудары ВКС России и ВВС Сирии в 10-километровой зоне вокруг Алеппо, введенный с 18 октября, будет продлён. Он также сообщил, что российская сторона готова и «далее по первому запросу вводить гуманитарные паузы, но при наличии достоверной информации о готовности к выводу больных, раненых и мирного населения».