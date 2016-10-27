Москва, 27 октября, 2016, 03:39 — ИА Регнум. США разрушают всю систему доверительных отношений, которые были сложены за последние 25 лет. По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, американцы поняли, что довели наши отношения до самого дна.

Флаг США

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«Я не поверил своим глазам, когда прочитал то, что говорит глава национальной разведки США, потому что это примерно так, если бы профессор говорил своим студентам на кафедре математики, что дважды два — четыре, — заявил Морозов в эфире телеперадачи «60 минут» на канале Россия 1. — Глава американской разведки говорит, что мы все видим, весь мир об этом говорит уже несколько лет. Мы видим, что американцы разрушают всю систему доверительных отношений, которые были сложены за последние 25 лет. И вот этим самым он сегодня как раз и подчёркивает, что американцы поняли, что они довели наши отношения до самого дна».

Как сообщало ИА REGNUM, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер назвал основной целью внешней политики президента РФ Владимира Путина то, чтобы Америка относилась к России, как к великой державе. При этом он охарактеризовал отношения между двумя странами как очень плохие.