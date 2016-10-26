Рим, 27 октября, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Восемь жителей итальянского города Фабриано получили лёгкие ранения при обрушении здания во время землетрясения, которое произошло вечером 26 октября в центральной части страны. Об этом сообщил журналистам мэр города Джанкарло Саграмола, передаёт телеканал НТВ.

Трещина

По словам мэра, в результате подземных толчков несколько домов в Фабриано стали непригодными для жилья. В настоящее время в городе организованы пункты приёма пострадавших. Занятия во всех школах города временно отменены.

До этого, напомним, поступила информация о двух пострадавших в результате землетрясения в городе Виссо провинции Мачерата.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября в центральной части Италии произошла серия мощных подземных толчков. Первый из них, магнитудой 5,4, был зафиксирован в 19:11 по местному времени (20:11 мск). Эпицентр землетрясения находился в провинции Мачерата в области Марке.

После первых толчков последовали афтершоки магнитудой от 2,4 до 2,8, а спустя два часа произошло новое сильное землетрясение магнитудой 5,9. В 23:42 (00:42 мск) был зафиксирован ещё один подземный толчок магнитудой 4,6.

Землетрясение ощутили жители таких крупных городов Италии как Рим, Флоренция, Милан, Неаполь, Перуджа, Аквила.