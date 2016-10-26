Белфаст, Великобритания, 27 октября, 2016, 01:33 — ИА Регнум. Верховный суд Северной Ирландии назначил на пятницу рассмотрение вопроса о законности принятия решения по выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает Reuters 27 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

С иском в суд обратилась межпартийная группа политиков Северной Ирландии, которые недовольны принятием решения по Brexit без обсуждения с региональным парламентом. Кроме того, политики считают, что Brexit противоречит условиям мирного договора 1998 года между Англией и Ирландией, который апеллирует, в частности, к законам Евросоюза.

Правительство Великобритании, против которого был подан иск, в свою очередь, не считает, что обсуждение решения по Brexit обязательно должно было пройти согласование с Национальной Ассамблеей Северной Ирландии. так как основывалось на референдуме, в ходе которого большинство граждан страны высказалось за выход из ЕС.

При этом за выход Великобритании из Евросоюза высказалось 52% жителей островного государства, однако 56% жителей Северной Ирландии не поддержали Brexit на референдуме.

Решение суда Северной Ирландии далее, скорее всего, будет рассматриваться Верховным судом Великобритании в Лондоне — при любом исходе дела обе стороны уже готовятся к апелляции.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам Brexit (словосочетание, образованное от английских слов «Britain» и «Exit») — голосования граждан Великобритании 23 июня о членстве страны в Евросоюзе — 52% жителей высказались за выход страны из «Объединенной Европы». Результаты референдума были приняты правительством в качестве «руководства к действию» — страна находится в процессе постепенного выхода из ЕС.

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Для Северной Ирландии вопрос выхода из Евросоюза является наиболее болезненным. Всего поколение назад между Северной Ирландией и Великобританией шла война — ирландские сепаратисты из IRA контролировали значительную часть территории, и затяжной конфликт удалось погасить только тогда, когда и Великобритания, включающая Северную Ирландию, и Ирландия стали частью «Единой Европы». Теперь «вопрос границы», который был причиной войны, снова актуален: Ирландия остаётся в ЕС, Великобритания — выходит из союза.