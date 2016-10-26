Великий Новгород, 27 октября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Сапсан», следовавший 26 октября из Москвы в Санкт-Петербург, застрял в Новгородской области из-за образовавшейся на путях наледи, передаёт агентство FlashNord.

Сообщается, что около 22:16 мск поезд плавно затормозил, после чего погасло основное освещение. В настоящее время вагоны поезда освещаются при помощи аварийных ламп.

Проводники поезда просят пассажиров не волноваться. По их словам, из-за выпавшего в регионе в течение суток снега и последующей оттепели на рельсах образовалась наледь.

По предварительным данным, застрявший состав предполагается отбуксировать в Малую Вишеру. Пассажирам сообщили, что ожидание локомотива может составить около одного часа.

Напомним, накануне в ГУ МЧС России по Новгородской области предупредили, что в связи с понижением температуры и выпадением осадков на дорогах региона возможно образование гололедицы.