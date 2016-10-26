Москва, 27 октября, 2016, 00:47 — ИА Регнум. Перестановки произошли не потому, что не оправдались ожидания, а потому, что поменялись задачи. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, комментируя назначения Сергея Кириенко и Вячеслава Володина в ходе состоявшегося заседания Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты» в пресс-центре ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что если парламентские выборы — это выборы выживания (одна партия побеждает и давит другие), то президентские — объединения. В этом контексте Дмитрий Журавлев указал: «Сергей Кириенко уникален способностью быть своим со всеми, не теряя своего лица. Перестановки произошли не потому, что Вячеслав Володин не оправдал ожиданий, а потому, что поменялись задачи».

Комментируя тему региональной политики, генеральный директор Института региональных проблем заявил, что в России указы не выполняются не из-за отсутствия желания или стремления, а из-за того, что нет возможности. В частности ввиду отсутствия бюджета.

Помимо этого, особенностью российской внутренней политики, по мнению политолога, является твердое ядро местных элит: «Его можно заменить целиком либо не трогать совсем. Элиту весьма условно можно делить на политическую и экономическую. В России очень слабый третий уровень власти».

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Напомним, в ходе состоявшегося 26 октября в ИА REGNUM Круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе.