Белград, 27 октября, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Команду советников премьер-министра Сербии Александра Вучича пополнил молодой американский эксперт Закари Хэррис, который будет отвечать за «специальные проекты». Об этом пишет сербское издание Blic со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.

europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

О каких конкретно проектах идёт речь, изданию выяснить не удалось. Между тем, сообщается, что 28-летний американец будет отвечать, в первую очередь, за «установление контактов с американскими инвесторами и органами власти», а также за «определение сербской стратегии в некоторых важных производственных и экономических вопросах».

Отмечается, что будучи достаточно молодым, Закари Хэррис имеет большой опыт в области международной экономики. Он окончил факультет международных исследований в университете Джона Хопкинса в Балтиморе, проводил исследования в области производства, экономики и энергетики. Ранее американец уже сотрудничал с учреждениями в России, Турции, Саудовской Аравии и Боснии и Герцеговине.

Новый советник Александра Вучича не был официально представлен общественности, тем не менее эту должность Закари Хэррис занимает уже не менее двух недель. По информации СМИ, первое его появление в качестве советника состоялось на бизнес-форуме «Сербские компании и сербская продукция в США — опыт, проблемы и взаимная поддержка», который прошёл 12 октября в сербском консульстве в Чикаго.

Источник добавил, что в кабинете премьер-министра Закари Хэррис «пользуется большим доверием», так как ранее уже «участвовал в принятии многих стратегических решений для Сербии». «Его участие в качестве советника государства, безусловно, является беспроигрышным», — заявил собеседник издания. Отмечается, что официальных комментариев в связи с новым назначением в правительстве Сербии получить не удалось.