Москва, 27 октября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Серьезной проблемой в свете выборов 2018 года является разнонаправленность федеральной и региональной политики. Об этом заявил директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханас, выступая на седьмом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты», которое состоялось 26 октября в пресс-центре ИА REGNUM.

Дмитрий Налбандян. Кремль. 1984

«Выборы показали, что партия «Единая Россия» проиграла. В июле были планы по явке в 54−56%, однако еле-еле дотянули до 49%», — комментирует результаты выборов эксперт. Виной всему Петр Ханас назвал электоральное поведение, основными факторами которого, помимо политической культуры населения, является региональная политика и избирательные технологии.

«Векторы федеральной и региональной политики разнонаправлены. Это очень серьезная проблема в свете выборов 2018 года. Эта разнонаправленность заключается в том, что событийный ряд и информационные поля выстраиваются совершенно по-разному. Это можно рассмотреть на примере Дальневосточного федерального округа», — заявил эксперт.

Другой не менее важной проблемой, по мнению директора Дальневосточного консалтингового центра, является кадровая политика и поствыборный синдром: «Получили так много ресурсов, властных полномочий, что не знают, что с этим делать».

26 октября в пресс-центре ИА REGNUM состоялось седьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Региональная политика после парламентских выборов: условия и приоритеты». В ходе круглого стола участники оценили политическую и социально-экономическую ситуацию в регионах после выборов в Государственную думу, которые состоялись 18 сентября. Были проанализированы кадровые изменения на региональном и муниципальном уровнях, а также конфликтность региональной элиты и ее динамика. Эксперты рассмотрели возможные приоритеты региональной политики федерального центра в среднесрочной перспективе. Напомним, Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.