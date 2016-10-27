Чувашия, 16 августа, 2004, 10:10 — ИА Регнум. За январь-июль 2004 года промышленность строительных материалов Чувашии в целом обеспечила потребности капитального строительства и платежеспособного населения в строительных материалах и изделиях. Индекс физического объема промышленного производства по промышленности строительных материалов за отчетный период составил 99,8% по отношению к соответствующему периоду прошлого года, а по крупным и средним предприятиям - 100,8%, сообщает Минстрой Чувашии.

За январь-июль 2004г. по сравнению с тем же периодом прошлого года возросло производство сборного железобетона на 12,3%, технологической извести - на 13,5%, мягких кровельных и изоляционных материалов - на 76%. Из импортозамещающих материалов увеличился выпуск санитарных керамических изделий на 13,3% и линолеума - на 3,1%. В тоже время продолжается спад производства стеновых материалов, который составил по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 9,6%.

Одной из главных причин спада производства в промышленности строительных материалов является сокращение объемов производства промышленных материалов производственными структурными подразделениями при крупных строительных организациях.

Главной причиной спада производства стеновых материалов является уменьшение спроса предприятий и организаций, строящих жилье, а также населения республики.

По итогам работы за январь-июль 2004 г. продолжают увеличивать выпуск своей продукции по сравнению с прошлым годом такие предприятия как ОАО "Новочебоксарский домостроительный комбинат", ОАО "Железобетон", ООО "ЖБК-9", ЗАО "Полимерстройматериалы", ОАО "Новочебоксарский завод строительных материалов", ЗАО "Сантек".

По итогам семи месяцев 2004 года не преодолен спад производства по сравнению с прошлым годом на таких крупных предприятиях, как ЗАО ССК "Чебоксарский", ЗАО РО "Чувашагропромстрой, ЗАО фирма "Чебоксарская керамика".