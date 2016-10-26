София, 27 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Министр обороны Болгарии Николай Ненчев 26 октября подписал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Меморандум о сотрудничестве в области киберобороны между Болгарией и Североатлантическим альянсом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Киберпреступник

«Подписание меморандума о сотрудничестве между Болгарией и НАТО в области киберобороны упростит процесс обмена информацией и оказания экспертной помощи со стороны альянса в случае запроса с нашей стороны», — сообщил Николай Ненчев.

Со своей стороны помощник генсека НАТО по вопросам безопасности и новых вызовов Сорин Дукару отметил, что меморандум «будет способствовать укреплению национальной безопасности Болгарии, создаст условия развития инновационной индустрии и безопасности гражданского общества».

«Меморандум является следующим шагом в развитии механизмов сотрудничества и взаимодействия с НАТО, в том числе по созданию совместных способностей и защиты от кибератак. Он также создаст условия для повышения ситуационной осведомлённости и созданию национального потенциала, совместимого с союзниками по НАТО», — отметил национальный координатор по вопросам кибербезопасности Георгий Шарков.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию в организации «беспрецедентных хакерских атак» на сайты правительственных ведомств и Центральной избирательной комиссии Болгарии во время проведения местных выборов в стране 25 октября 2015 года. Каких-либо доказательств в подтверждение этих обвинений болгарской стороной предоставлено не было, а свои утверждения Росен Плевнелиев аргументировал тем, что «в мире не много государств, способных организовать столь масштабную провокацию».

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В связи с имевшими место, по утверждению болгарской стороны, хакерскими атаками, в октябре этого года власти в Софии объявили о создании специального штаба, задачей которого будет предупреждение возможных кибератак во время проведения президентских выборов, которые назначены на 6 ноября. Как отмечал координатор штаба, замминистра транспорта и связи Болгарии Валерий Борисов, на данный момент привлекать к этой работе специалистов из-за рубежа не предполагается, поскольку болгарские эксперты в области кибербезопасности «являются одними из лучших в мире».

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