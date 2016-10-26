Россия передала Нидерландам данные по крушению MH17
Амстердам, 26 октября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Российская Федерация передала правительству Нидерландов пакет данных по крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает информационный портал Dutch News со ссылкой на нидерландского министра юстиции Арда ван дер Стера.
Сообщается, что переданные данные содержат радиолокационные снимки, связанные с крушением пассажирского лайнера. Теперь прокуратура Нидерландов примет решение, можно ли использовать эти материалы в уголовном расследовании причин крушения лайнера.
Ранее, 28 сентября, Совместная следственная группа (JIT) обнародовала предварительный доклад по промежуточным результатам расследования. В этом докладе утверждается, что малазийский Boeing был сбит ЗРК «Бук», который был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.
Российские власти назвали доклад предвзятым и политически мотивированным, который основан только на данных, полученных от украинской стороны.