Амстердам, 26 октября, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Российская Федерация передала правительству Нидерландов пакет данных по крушения малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает информационный портал Dutch News со ссылкой на нидерландского министра юстиции Арда ван дер Стера.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что переданные данные содержат радиолокационные снимки, связанные с крушением пассажирского лайнера. Теперь прокуратура Нидерландов примет решение, можно ли использовать эти материалы в уголовном расследовании причин крушения лайнера.

Ранее, 28 сентября, Совместная следственная группа (JIT) обнародовала предварительный доклад по промежуточным результатам расследования. В этом докладе утверждается, что малазийский Boeing был сбит ЗРК «Бук», который был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Российские власти назвали доклад предвзятым и политически мотивированным, который основан только на данных, полученных от украинской стороны.